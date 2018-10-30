بالفيديو.. مسؤول بـ ” الإسكان ” يكشف الحالات التي تسدد فيها الدولة الإيجار عن المواطن

نايف السالم(صدى):

أكد المهندس مازن الداود، المشرف على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، أن الدولة تقوم بسداد القيمة الإيجارية عن المواطن غير القادر، عبر برنامج ” إيجار ” التابع للوزارة ووفق شروط محددة.

وأوضح ” الداود ” أن الحكومة راعت الحالات الاستثنائية للمواطن أثناء الفترة التعاقدية، حيث يقوم البرنامج بالسداد عنه في حالات المرض الذي يُعجزه عن العمل، والوفاة، حيث يتم السداد لصالح الورثة، والسجن، وضعف القدرة المادية،؛مشيرا إلى أن البرنامج يعمل بشكل إلكتروني.

وأضاف إنه عند صدور الحكم التنفيذي القضائي والتثبت من انطباق أحد الشروط على الحالة، يقوم بدعم المواطن بسداد القيمة الإيجارية للفترة المتبقية من عقد الإيجار، مبينا أن البرنامج قام بالفعل بسداد القيمة الإيجارية عن مواطنين انطبق عليهم شرط أو أكثر من شروط الدعم، في معاملات أحيلت للبرنامج من وزارة العدل.