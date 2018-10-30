رجل ذهب لعلاج ابنته من الحمى ليكتشف إصابته بمرض خطير في القلب

عادل الحربي(صدى):

ذهب رجل لعلاج ابنته المصابة بالحمى، في محافظة العرضيات، لتقوده الصدفة إلى اكتشافه إصابته بمرض خطير في القلب.

ويقول أخو الرجل إنه ذهب بابنته لمستوصف أهلي بمحافظة العرضيات بعد إصابتها بحمى، وعند دخوله على الطبيب العام بابنته رفضت الأخيرة وضع سماعة الطبيب على قلبها على حد قولها.

وحاول الطبيب أن يضع السماعة على قلب والد الطفلة لتشجيعها وإزالة خوفها، ليسمع صوت غير طبيعي في قلب الأب، مع عدم علم الأب بأنه يعاني من أي أمراض قلبية سابقًا.

وأبلغ الطبيب الأب على الفور بوجود مشكلة في صمامات القلب، وأن عليه التوجه للكشف وعمل العملية، حتى لا تؤثر عليه بالسلب مستقبلًا.

وتم تحويل الأب لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، وأجرى عملية في صمامين من صمامات القلب، وهو الآن بصحة جيدة.