اتحاد الكرة يفكر في التعاقد مع الحكم الايطالي كولينا لرئاسة لجنة الحكام

ماجد محمد(صدى):

يفكر اتحاد كرة القدم في التعاقد مع الحكم الايطالي الشهير كولينا لرئاسة لجنة الحكام، حيث يأتي ذلك بعد استقالة نبيل نقشبندي.

ويذكر أن نبيل نقشبندي أوضح الأسباب التي دفعته لاستقالته عقب يوم واحد من توليه منصب رئاسة لجنة الحكام.

وأكد نقشبندي أن قراره جاء بناء على دخوله في التفاصيل، حيث كان يعتقد أن عمل رئيس اللجنة لا يحتاج للتفرغ وأن السكرتارية تقوم بأدوار أكبر مع المساعدين، قائلا : ” لكن عند الدخول في التفاصيل اتضح لي أن الأمر يتطلب تفرغا تاما ” .

وأشار إلى أن المسؤولية كبيرة وذلك يتعارض مع عمله الأصلي في أحد أكبر الشركات العالمية، بحسب الجزيرة.

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