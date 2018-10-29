رئيس النصر يلتقي بمدرب الفريق واللاعبين بحضور نائبه

ماجد محمد(صدى):

التقى رئيس نادي النصر سعود آل سويلم اليوم بالجهاز الفني واللاعبين بحضور نائبه الأستاذ عبدالعزيز الجليل والمشرف العام على الفريق الأول الأستاذ عبدالكريم المنصور.

قسم مدرب الفريق اللاعبين في تدريبات اليوم على مجموعتين ضمت الأولى المدافعين ولاعبي خط المحور في حين ضمت الثانية لاعبي الوسط والهجوم.

كثف الجهاز الفني في البداية الجوانب اللياقية من خلال تدريبات في الصالة الرياضية المغلقة.

أجرى مدرب الفريق تدريبات تكتيكية تعتمد على التمريرات البينية في مربعات محددة قبل أن يختتمه بمناورة على نصف الملعب باستخدام مرمى صغير.