بالأسماء: وزارة النقل تعلن ترشيح 99 متقدم ومتقدمة على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وزارة النقل، 90 مواطناً و 9 مواطنات من المتقدمين على الوظائف التي تم الإعلان عنها مؤخراً، لمراجعة أحد فروع وزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن المراجعة ستبدأ من الثلاثاء 21/2/1440هـ، وحتى الخميس 30/2/1440هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق الآتية:

• الهوية الوطنية+ نسخة منها.

• أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

• معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأكدت الوزارة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

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