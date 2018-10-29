بالفيديو.. النمور يستعد للقاء الرائد
نشر نادي الاتحاد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أظهر تدريبات فريق نادي النمور الرياضي، اليوم الاثنين، في إطار تحضيراته استعدادًا للقاء الرائد الخميس المقبل.
يذكر أن المدرب الكرواتي بيلتش، اجتمع باللاعبين قبل وبعد نهاية التدريب، مع تركيزه على تطوير الجوانب الفنية.
بالإضافة إلى عودة اللاعبين عساف القرني وأحمد عسيري للمشاركة في التدريبات الجماعية.
🎥 تدريبات النمور اليوم الاثنين https://t.co/MJX3mK0LhM pic.twitter.com/hETBimx99L
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 29, 2018
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