ريال مدريد يقيل ” لوبتيجي ” ويعين ” سولاري ” خلفًا له

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إقالة مدربه جولين لوبتيجي، وتعيين سانتياغو سولاري خلفاً له.

ووافق مجلس إدارة النادي في اجتماع له اليوم الاثنين، على إنهاء العقد الذي ربط المدرب جولين لوبتيغي مع النادي، وفقًا لما جاء في بيان لنادي مساء اليوم.

وأضاف البيان: ” يهدف هذا القرار، الذي تم تبنيه من أعلى مستويات المسؤولية، إلى تغيير ديناميكية الفريق الأول، عندما تكون جميع أهداف هذا الموسم قابلة للتحقيق ” .

وتابع: ” يدرك مجلس الإدارة أن هناك تناقضًا كبيرًا بين جودة فريق عمل ريال مدريد، حيث تم ترشيح 8 لاعبين للكرة الذهبية القادمة، وهو أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ النادي، والنتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن ” .

واستطرد: ” يشكر النادي جولين لوبتيغي وفريقه الفني بأكمله على جهدهم وعملهم ويتمنى لهم الأفضل في مسيرتهم المهنية ” .

واختتم: ” سيتم استبداله مؤقتاً من قبل سانتياغو سولاري، الذي سيقود الفريق الأول ابتداء من غد الثلاثاء ” .

وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة أمام برشلونة، بنتيجة 5-1، في ” كلاسيكو الأرض ” ، على ملعب ” كامب نو ” ، في إطار منافسات الجولة العاشرة بالليجا الإسبانية.