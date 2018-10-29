وعد: أحلام أكثر قسوة مني.. ولانشبه بعض
قالت الفنانة وعد أنها لا تشبه الفنانة الإماراتية أحلام من حيث الشخصية أو طريقة التعامل مع مشتركي برنامج اكتشاف المواهب ، وذلك ردا على اتهامها بتقليد الأخيرة.
وأوضحت ” وعد ” خلال تصريحات تليفزيونية: ” نحن بعيدين جدا ومانشبه بعض لافي الشخصية ولا الحضور، أحلام أشعر أنها أكثر قسوة مني مع المشتركين.. لكن انا قاسية في العلامات ” .
وكشفت وعد عن خوضها تجربة جديدة في الفترة الراهنة، وهي تحضيرا لاغنيتين مصريتين شعبيتين بعنوان أول كلامي سلام وكاس العذاب ” .
ابو منار[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
تشبه بعضكن في الخرى