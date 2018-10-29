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وعد: أحلام أكثر قسوة مني.. ولانشبه بعض

وعد: أحلام أكثر قسوة مني.. ولانشبه بعض
أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة وعد أنها لا تشبه الفنانة الإماراتية أحلام من حيث الشخصية أو طريقة التعامل مع مشتركي برنامج اكتشاف المواهب ، وذلك ردا على اتهامها بتقليد الأخيرة.

وأوضحت ” وعد ” خلال تصريحات تليفزيونية: ” نحن بعيدين جدا ومانشبه بعض لافي الشخصية ولا الحضور، أحلام أشعر أنها أكثر قسوة مني مع المشتركين.. لكن انا قاسية في العلامات ” .

وكشفت وعد عن خوضها تجربة جديدة في الفترة الراهنة، وهي تحضيرا لاغنيتين مصريتين شعبيتين بعنوان أول كلامي سلام وكاس العذاب ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة

تشبه بعضكن في الخرى

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