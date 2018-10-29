الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية واستمرار سقوط الأمطار بالمدينة المنورة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا للمواطنين، وذلك نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بمنطقة ” المدينة المنورة، اليتمة، القاحة، الطرقية، وادى ريم، الهندية وتشمل المدينة المنورة والأجزاء المجاورة ” .
وأوضحت ” الأرصاد ” ، أن الحالة تبدأ في الساعة 23:30 اليوم الإثنين وستنتهي في الساعة 5:00 من غدًا الثلاثاء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57228 ] نشر منذ 33 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,,
,, اللهم اجعله صيباً نافعاً وعم بنفعه الجميع ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33693 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يجعلها امطار خير