الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية واستمرار سقوط الأمطار بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا للمواطنين، وذلك نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بمنطقة ” المدينة المنورة، اليتمة، القاحة، الطرقية، وادى ريم، الهندية وتشمل المدينة المنورة والأجزاء المجاورة ” .

وأوضحت ” الأرصاد ” ، أن الحالة تبدأ في الساعة 23:30 اليوم الإثنين وستنتهي في الساعة 5:00 من غدًا الثلاثاء.