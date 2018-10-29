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الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية واستمرار سقوط الأمطار بالمدينة المنورة

الأرصاد تحذر من إنعدام الرؤية واستمرار سقوط الأمطار بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا للمواطنين، وذلك نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بمنطقة ” المدينة المنورة، اليتمة، القاحة، الطرقية، وادى ريم، الهندية وتشمل المدينة المنورة والأجزاء المجاورة ” .

وأوضحت ” الأرصاد ” ، أن الحالة تبدأ في الساعة 23:30 اليوم الإثنين وستنتهي في الساعة 5:00 من غدًا الثلاثاء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57228 ] نشر منذ 33 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله ,,

,, اللهم اجعله صيباً نافعاً وعم بنفعه الجميع ,, آمين ,,

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