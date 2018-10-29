بالفيديو..الأمير محمد بن فيصل: فريق الهلال كبير حاضر للمنافسة في كل البطولات

ماجد محمد(صدى):

علق الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، اليوم الإثنين، على فوز الفريق على النفط العراقي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال الأمير لقناة أبو ظبي الرياضية: اتشرفنا وسعدنا بلقاء إخوانا فريق النفط العراقي ونرحب بهم في بلدهم الثانية.

وأضاف : الفريق كل مايزيد في الاستقرار والانسجمام ويعرف طريقة المدرب الحمد لله اتوفقوا، وفريقنا كبير حاضر للمنافسة في كل البطولات.

وكتب الأمير عبر حسابه على ” تويتر ” قائلًا: الف مبروك يازعماء (الرقم الصعب) دعمكم وحضوركم مهم في هذه المرحله .. نجومكم ينتظرونكم.