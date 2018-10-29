” التجارة ” تشهر بمؤسسة تبيع أكثر من 6 آلاف سلعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة

علي القحطاني(صدى):

بعد صدور حكم قضائي، يدين صاحب مؤسسة لبيع الجملة والتجزئة لإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض، وكذلك البائع المسؤول، وزارة التجارة والاستثمار تشهر بهذه المؤسسة بعد ثبوت مخالفتهما نظام العلامات التجارية، وذلك بحيازة وعرض إكسسوارات جوالات، تحمل علامات تجارية مقلدة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، وإيهامًا وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

وشمل الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض فرض غرامة مالية، قدرها مائة ألف ريال، ومصادرة السلع المقلدة، وإبعاد البائع المقيم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وجاء ذلك بعد وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة؛ إذ تم ضبط 6.443 سلعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة ومسجلة لدى الوزارة. وتتمثل تلك المضبوطات في شواحن وبطاريات وسماعات وجرابات واستكرات شاشات جوال، وغيرها من إكسسوارات الهواتف النقالة.

وبناء عليه تم ضبط ومصادرة البضاعة المقلدة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظامَي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.

ومن ثم عزمت وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش المستهلكين وخداعهم. وينص النظامان على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

وتناشد الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.