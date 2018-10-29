بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها
كشف الشيخ عبدالله السلمي، عن حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها، وإذا كان تشبهًا بغير المسلمين أم لا.
وقال خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” مساء اليوم، إنه جاء عن عائشة ” رضي الله عنها ” ، أنها قالت في حق المحرمة ولتلبس بعده ما شاءت من ألوان الثياب.
وأضاف: ” لا بأس أن تلبس المرأة أي شيء، الأهم أن يكون ساترًا وليس ضيقًا ولا يكون فيه نوع من إظهار مفاتن المرأة ” .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4445 ] نشر منذ 2 ساعتين
🙄 طيب الله يجزاك خير