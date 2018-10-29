بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عبدالله السلمي، عن حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها، وإذا كان تشبهًا بغير المسلمين أم لا.

وقال خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” مساء اليوم، إنه جاء عن عائشة ” رضي الله عنها ” ، أنها قالت في حق المحرمة ولتلبس بعده ما شاءت من ألوان الثياب.

وأضاف: ” لا بأس أن تلبس المرأة أي شيء، الأهم أن يكون ساترًا وليس ضيقًا ولا يكون فيه نوع من إظهار مفاتن المرأة ” .