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بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها

بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها
عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عبدالله السلمي، عن حكم لبس المرأة الفستان الأبيض ليلة زواجها، وإذا كان تشبهًا بغير المسلمين أم لا.

وقال خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” مساء اليوم، إنه جاء عن عائشة ” رضي الله عنها ” ، أنها قالت في حق المحرمة ولتلبس بعده ما شاءت من ألوان الثياب.

وأضاف: ” لا بأس أن تلبس المرأة أي شيء، الأهم أن يكون ساترًا وليس ضيقًا ولا يكون فيه نوع من إظهار مفاتن المرأة ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4445 ] نشر منذ 2 ساعتين

🙄 طيب الله يجزاك خير

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