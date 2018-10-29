بالفيديو.. عاصفة أمطار غزيرة تضرب أبها

أبها(صدى):

شهدت مدينة أبها، مساء اليوم، عاصفة من الأمطار الرعدية الغزيرة، التي أثَّرت على الرؤية الأفقية.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا مساء اليوم، بحدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، على منطقة عسير، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة وحتى الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.