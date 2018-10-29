بالفيديو.. عاصفة أمطار غزيرة تضرب أبها
شهدت مدينة أبها، مساء اليوم، عاصفة من الأمطار الرعدية الغزيرة، التي أثَّرت على الرؤية الأفقية.
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهًا مساء اليوم، بحدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، على منطقة عسير، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة وحتى الثامنة صباح غدًا الثلاثاء.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11033 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2760 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميل ☔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57229 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب سترك ورحمتك .. والحمد لله رب العالمين ,,