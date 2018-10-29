بالفيديو.. صاحبة بادرة صيانة المكتبة العامة بالقطيف تروي تفاصيل مشروعها التطوعي

علي القحطاني(صدى):

أقدمت شابة على القيام ببادرة إيجابية حيث قامت ببيع جزء من ذهبها لتمويل مشروعها التطوعي بالقصيم.

وكشفت الشابة وتدعى ” ولاية آل فريد ” تفاصيل المبادرة لبرنامج معالي المواطن قائلة أن المبادرات التطوعية التي تقوم بها تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ ، مؤكدة إنها بدأت العمل التطوعي منذ سنوات حيث تعمل على تطوير وترميم المناطق العامة التي تساهم في تطوير وتنمية البلد .

وأضافت ولاية آل فريد: أنها أنجزت 500 ساعة تطوعية في صيانة المكتبة العامة بالقطيف ومازال العمل به مستمر، حيث أن المكتبة بداخلها الكثير من الكتب والكنوز يستفيد منها الكتاب والباحثين، وقررت تجديده بعدما وجدت المكان غير مهيأ لاستقبال الطلاب.

وأكدت أن المجلس البلدي يدعم المبادرات التي يقوم بها بجزء من المال نظرا لأن المشاريع تكون تكلفتها عالية، مضيفة أنها قامت ببيع جزء من ذهبها لاستكمال لإحدى المشاريع.

واختتمت صاحبة بادرة صيانة المكتبة العامة بالقطيف حديثها قائلةأن عدد المتطوعين الذين يشاركوها ١٠٢ متطوع ومتطوعة.