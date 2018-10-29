بالفيديو.. الشباب يعلن ضم ” الراهب ” رسميًا
أعلنت إدارة نادي ” الشباب ” ، اليوم الإثنين، عن تعاقدها مع المهاجم ” حسن الراهب ” كلاعبٍ هاوٍ في صفوف الفريق، قادمًا من نادي النصر.
وأوضحت ” الإدارة ” ، أن اللاعب سيوقع عقدًا احترافيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ونشر الحساب الرسمي للفريق ” مقطع فيديو ” يوضح إنضمام ” حسن الراهب ” إلي كتيبة الشباب رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.
#الشباب يعلن التعاقد مع المهاجم حسن الراهب كلاعبٍ هاوٍ في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، على أن يوقع اللاعب عقداً احترافياً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة#الراهب_شبابي pic.twitter.com/0Xdl2a8MPM
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 29, 2018
اترك تعليقاً