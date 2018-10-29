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بالفيديو.. الشباب يعلن ضم ” الراهب ” رسميًا

بالفيديو.. الشباب يعلن ضم ” الراهب ” رسميًا
نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة نادي ” الشباب ” ، اليوم الإثنين، عن تعاقدها مع المهاجم ” حسن الراهب ” كلاعبٍ هاوٍ في صفوف الفريق، قادمًا من نادي النصر.

وأوضحت ” الإدارة ” ، أن اللاعب سيوقع عقدًا احترافيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ونشر الحساب الرسمي للفريق ” مقطع فيديو ” يوضح إنضمام ” حسن الراهب ” إلي كتيبة الشباب رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.


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