بالصور.. طلاب متوسطة مجمع الأمير بتبوك يزورون مديرهم في منزله

محمود البلوي(صدى):

زار طلاب متوسطة مجمع الأمير فهد بن سلطان اليوم قائد مدرستهم الأستاذ محمد بن مرزوق الهرفي البلوي بمنزله للاطمئنان عليه في مدينة تبوك الذي أجرى عملية جراحيه تكللت بالنجاح سائلين العلي القدير أن يشفي الله مديرهم وهذه لفتة جميلة تعبر عن مدى ما يكنه الطلاب لمديرهم من حب وتقدير .

هذا وقد قال القائد التربوي الأستاذ محمد البلوي زيارة أبنائي طلاب متوسطة مجمع الأمير فهد بن سلطان لي هذا اليوم برفقة رائد النشاط المبدع الاستاذ متعب العنزي ، والمرشد الصحي المميز الاستاذ محمد الخناني ، فلهم جميعاً جزيل الشكر على هذه الزيارة الجميلة .