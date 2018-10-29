الدفاع المدني ينقذ حياة 7 أشخاص حاصرتهم المياه بوادي بقيعاء

علي القحطاني(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضرية، اليوم الإثنين، احتجاز شابين في وادي بقيعاء أحدهم داخل المركبة والآخر خرج واستقر فوقها بعد انقلابها طلبًا النجدة، فتم إنقاذهما وإخراج مركبتهم من نوع هايلوكس تعرض سائقها لإصابات ونُقل للمستشفى.

جاء ذلك عقب سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة بمحافظة ضرية لتشمل بعض المراكز والهجر التابعة لها في أولى الحالات المطرية التي تشهدها القصيم، ونتج عنها حوادث احتجاز في مجاري الأودية والشعاب بسبب نزول بعض الشبان بلا حذر.

كما أنقذت ” الفرق ” خمسة أشخاص آخرين محتجزين فوق سيارة من نوع دينا عند محاولتهم إنقاذ قائدها، كما احتجزت الأمطار سائقًا، وبرفقته آخرون يستقلون سيارة كامري فتم إخراجهم جميعًا.

وتابع ” مدني القصيم ” ، تحذيراته للمواطنين بعدم المجازفة والدخول للمواقع الخطرة، واتباع إرشادات الدفاع المدني، وذلك في ظل التقلبات المناخية التي ما زالت تشهدها بعض مناطق المملكة.