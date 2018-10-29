بالصور.. الهلال يمطر النفط بالأهداف ويقترب من التأهل

ماجد محمد تصوير: محمد السعران(صدى):

اكتسح نادي الهلال، ضيفه النفط العراقي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وافتتح أهداف الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة ٣٥، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أمطر الهلال ضيفه بثلاثة أهداف أخرى، أحرزها كل من أندري كاريلو لال في الدقيقة ٦١، ثم ياسر الشهراني في الدقيقة ٦٦.

كما أحرز مدافع النفط، هدفًا في مرمى فريقه من عرضية لمحمد البريك، معلنةً الهدف الرابع لـ الهلال في الدقيقة ٧٠ .