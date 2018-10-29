سلطان بن سحيم مهاجمًا وزير دفاع الحمدين: كلما ضعفوا أكثر كذبوا أكثر

طلال الضوي(صدى):

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، المعارض القطري، إن وزير دفاع تنظيم الحمدين خالد بن محمد العطية، الذي درس وأكل وشرب من خير السعودية يهذي بشروط هو أضعف من أن يمليها.

وتابع الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يظنون شعبنا الصابر يقبل ترهاتهم وأكاذيبهم وإشاعاتهم، كلما ضعفوا أكثر كذبوا أكثر . “