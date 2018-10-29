الحصيني: اليوم أول أيام السماك ويجب غلق أجهزة التكييف

علي القحطاني(صدى):

قال عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات، إن اليوم أول أيام ” السماك ” ، وهو النجم الثاني من الوسم، وأيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف، وأخر النجوم الشامية.

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن في السماك تزداد برودة الجو ليلًا، مع ميل الأجواء للاعتدال نهارًا، كما تزداد نسبة الرطوبة إذا ما كانت أصل الرياح مصدرها رطب، وإذا وافق دخول تبريد جيد كان سببًا في تشكل السحب الممطرة.

واستطرد أن في النجم الثاني من الوسم تقل الرغبة لشرب الماء لازدياد برودة الجو، وتنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة، مضيفًا أنه ينصح بغلق أجهزة التكييف بسبب التقلبات الجوية ونزلات البرد خاصًة في الليل، أو غلقه قبل النوم.

وأشار الحصيني إلى أن في هذا النجم تزرع الحبوب والخضراوات، ويقلل من سقي النباتات، وتسمد الأشجار، وينصح بعمل حماية لخلايا النحل من البرد، خاصًة في التي تشتهر بالصقيع، وفيه هجرة الكرك – الأصلع – وبداية هيجان الإبل.