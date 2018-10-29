ضبط وافد يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الإثنين، من ضبط وافدًا يدّعي العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في القصيم ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على أنه تم إحالة الوافد إلى النيابة العامة.

ودعت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على 937.