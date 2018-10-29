زواج القاصرات على الملأ في لبنان

بيروت(صدى):

أثارت إعلانات تروّج لزواج القاصرات بلبنان، غضب وجدل في الشارع اللبناني، خاصة بعد انتشار تلك الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة.

وتعرض هذه الإعلانات، صورًا لفتيات لم يبلغن سن الرشد بعد، وهن معرضات للزواج تحت عنوان ” الجوازة ع بكير أحسن بكتير ” .

من جانبها، علّقت ناشطة على صور من هذه الإعلانات قائلة : ” هذا ما رأيته اليوم في مركز تجاري، ظننت أني أتخيل أشياء، لكن بعد أن اقتربت أدركت الواقعة أنها حقيقة، هذا شي مقزز بالفعل ” .

وقالت جمعية أبعاد الحقوقية في لبنان : ” النساء والفتيات مش سلعة!!! منتأمل يكون في هدف توعوي وراء هالإعلان، مع التحفّظ الشديد على التجاوزات العديدة لمبادىء حماية الطفل المستخدمة فيه. لحينه، وللتأكد من صحة الإعلان وضمان المساءلة والملاحقة، ” أبعاد ” اتخذت كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية! ” .