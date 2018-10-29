القنصلية في نيويورك تصدر بيانًا بشأن قضية فتاتين نهر هدسون

واشنطن(صدى):

أكدت القنصلیة العامة في نیویورك أنھا تتابع مع السلطات المحلیة الأمریكیة تفاصیل حادثة قضیة المواطنتین السعودیتین اللتین عثر علیھما في نھر ھدسون، حيث لم يصدر حتى الأن تقرير الطب الشرعي الموضح لسبب الوفاة.

ويذكر أن شرطة نیویورك قد أكدت أنه تم التعرف على جثتي فتاتین سعودیتین تم العثور علیھما معا على ضفاف نھر ھدسون في مانھاتن بعد تعرف أمھما من.خلال رسم لھما قدمتھ إدارة شرطة نیویورك لھا عقب الإبلاغ عن فقدمھا من أسرتھما.

وأشارت القنصلية إلى أنها قامت على الفور بتعيين محامي من قبلها لمتابعة المسار القانوني للقضية، حيث سعت السفارة إلى التواصل مع أسرة الضحيتين، للوقوف معهم ومساعدتهم.

وقالت القنصلية : علمًا بأن المواطنتين كانتا طالبتين برفقة أخيهما في مدينة واشنطن.