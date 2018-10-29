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محافظ بيشة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمحافظة

محافظ بيشة يستقبل مدير المعهد العلمي بالمحافظة
سعيد العجل(صدى):

استقبل محافظ بيشة، محمد بن سعيد بن سبرة، بمكتبه، صباح اليوم، المدير الجديد للمعهد العلمي بالمحافظة، الشيخ ناصر بن علي الشهراني.

وباشر “ الشهراني ” العمل مؤخرًا، بعد تكليفه بقرار من معالي الوزير مدير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية سليمان بن عبدالله أبا الخيل

في بداية اللقاء، رحب المحافظ، بـ ” الشهراني ” ، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه، فيما أعرب الشيخ ناصر عن شكره وتقديره، للمحافظ؛ على حسن الاستقبال، وحرصه الدائم على متابعة أداء الجهات الحكومية.


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