” البنا ” .. من توفيق رأسين بالحلال إلى حكم بين الهلال والنفط العراقي

ماجد محمد(صدى):

” بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ” ، كلمات ينطق بها الشيخ محمود البنا مأذون قريته في محافظة كفر الشيخ المصرية، في كل عقد زواج يُتّمه.

إلا أنه بعد سنوات من تعوّده على هذه الكلمات، حلّت صافرة حكام المباريات محل تلك الكلمات حيث أصبح الشيخ محمود البنا حكمًا لمباريات كرة القدم في الدوري المصري الممتاز ثم على مستوى دولي، مستغلًا في ذلك لياقته البدنية.

تحوّل المأذون الشرعي الذي يوفق رأسين في الحلال إلى حكمًا دوليًا، ما سبَّب حوله جدالًا كبيرًا بسبب عدم تناسب عمله، حيث يتم إسناد إدارة المباريات الهامة له، فإلى جانب الدوري المصري الممتاز، فقد شارك من قبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير ” البنا ” لقاء الهلال والنفط العراقي، المقامة مساء اليوم على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ، ضمن منافسات الدور الـ16 بذهاب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وعلّق علي سعيد الكعبي، على الأمر متسائلًا: ماذا لو تصادف مناسبة عقد قران مع موعد مباراة؟ .