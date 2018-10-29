” التحالف ” يعلن عن وسيلة آمنة لإخراج شرفاء اليمن من ظلام المليشيات الحوثية

سعيد العجل(صدى):

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن العمل على توفير وسيلة آمنة لتواصل الراغبين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام والأحزاب اليمنية الأخرى والحرس الجمهوري اليمني والشخصيات القيادية سواء كانت سياسية أو قبلية لضمان خروجهم بسلام من ظلم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران . والتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف أو الحكومة اليمنية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم (الأثنين) بالرياض أن المشروع الإيراني في اليمن ذهب أدراج الرياح مع بداية العمليات العسكرية في 26 مارس 2015م, مؤكداً عودة يمن العروبة والعزة والكرامة.

وذكر العقيد المالكي ، أن المليشيات الحوثية خسرت 203 موقعاً و 448 قتيلاً من 22 أكتوبر 2018.

وتطرق المالكي مواصلة قيادة القوات المشتركة الأسبوع الماضي جهودها في عمليات الإنقاذ التي اشتملت على عمليات الإخلاء الطبي وتوفير مراكز إيواء للمتضررين في محافظة المهرة جراء إعصار ” لبان ” ، واستعرض بعض الصور لتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين والتخفيف من آثار الإعصار.

كما أوضح المالكي عن تنفيذ قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لعميلة إسقاط للمواد الغذائية في 4 مواقع تابعة لمديرية عبس في محافظة حجة بواسطة طائرتان من نوع (سي 130) بحمولة 8 حقائب وبوزن 9000 رطل وبعدد 96 سلة غذائية لكل طائرة يومي الخميس والجمعة الماضيين, حيث أشرف عليها دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك مع عدد من المختصين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ؛ أن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منحة مالية قدرها 70 مليون دولار مناصفة بينهما لدعم رواتب المعلمين في اليمن. وسيوفر هذا الدعم رواتب 135 ألف من الكوادر التعليمية ويقلص فجوة رواتب المعلمين في المحافظات ، ويتم توزيعها بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة ” اليونيسف ” .

وأكد أن القيادة تحرص على استمرار الجهود المبذولة في مجال التعليم، بافتتاح المزيد من المدارس في المناطق اليمنية ومن خلال دعمها لمشروع ” تعليمي ” الذي يوفر الكتب والأدوات المدرسية للطلاب والطالبات.

وتطرق المالكي لانتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران ضد الطفل اليمني، وقيامها بتغيير المناهج الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم، وحرمانهم 4.5 مليون طفل من حقهم في التعليم، وتجنيدهم لأكثر من 23 ألف منهم والزج بهم في ساحات المعارك.

وأكد على استمرار عمل المنافذ الاغاثية بكامل طاقتها الاستيعابية، قائلا بأن إجمالي التصاريح من 26 مارس 2015- حتى الآن ،بلغت 33.339 تصريح جوي وبحري وبري، بينما وصلت أوامر عدم الاستهداف من نفس الفترة لـ 15,523.

وأكد العقيد الركن المالكي أن المملكة لم تتعرض لأي استهداف بالصواريخ الباليستية خلال الأسبوعين الماضيين .. وذكر أن إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية 205 صاروخاً. مشسراً إلى أن منطقتي صعده وعمران تعد مصدر تلك الصواريخ .

وبين العقيد المالكي؛ تمكن مشروع ” مسام ” من نزع 11,785 لغمًا خلال ثلاثة أسابيع ، وهي من الألغامال مضادة للأفراد والألغام المضادة للآليات وعبواتٍ ناسفة وذخائر.

وقال المالكي بأن إجمالي خسائر ميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران 203 موقعاً و 448 قتيل من 22 أكتوبر 2018 وحتى اليوم ، مؤكدا قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعمليات إسناد للجيش الوطني اليمني ونفذت 10 استهدافات ما بين مخازن ومستودعات ومقاتلين من الميليشيات الحوثية.