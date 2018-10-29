بالفيديو.. ” تعليم مكة ” تكشف تفاصيل أمر وكيل مدرسة الطلاب بخلع أحذيتهم

نايف السالم(صدى):

علَّق الأستاذ طلال الردادي، المتحدث الرسمي لتعليم منطقة مكة المكرمة، على واقعة قيام وكيل مدرسة بأمر الطلاب بخلع أحذيتهم أثناء الطابور وظلّوا طوال اليوم الدراسي حفاة ما عرّضهم إلى الإحراج.

وقال ” الردادي ” في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، إن هدف وكيل المدرسة لم يكن معاقبة الطلاب وإنما تصحيح سلوكهم؛ نظرًا لأن الأحذية كانت خاصة بدورات المياه.

وأوضح أنه أمرهم بخلعها في نهاية اليوم الدراسي وليس في الطابور الصباحي، مضيفًا أن الأمر هو اجتهاد شخصي خاطئ من وكيل المدرسة.

وتابع إن الوكيل رأى أن الأحذية تشكل خطرًا على الطلاب لذلك كان هذا رد فعله، مؤكدًا أن الإدارة تواصلت مع المدرسة وتبيّن أن الغرض كان تصحيح سلوك الطلاب فقط.

وأكد أنه تم التنبيه على وكيل المدرسة، مشيرًا إلى أن إدارة التعليم لا تقبل هذا الفعل وأنه يمكن أن يعتذر الوكيل للطلاب.