” الراهب ” يفصح عن رحيله من النصر وإنضمامه للشباب

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم الإثنين، أنباء عن إعلان اللاعب ” حسن الراهب ” بانتهاء علاقته مع نادي النصر، وزادت التوقعات بإنضمام اللاعب إلى صفوف نادي الشباب.

هذا ونشر ” الراهب ” تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” قال فيها: ” إلى إدارة النصر برئاسة الأمير ” فيصل بن تركي ” تشرفت بالعمل معك ومع كل فرد في إدارتك، في الأوقات الصعبه كنت أول من يقف معنا كنت القوة التي تدفعنا للأمام دائما بثقتك بِنَا، شكرًا لاتوفيك حقك، ولاتعبر عما وجدت من حفاوة ومحبة وثقة، وستظل فترتك من أجمل مراحلي في كرة القدم ” .

كما غرد ” الراهب ” قائلًا: ” إلى الأستاذ ” خالد البلطان ” ثقتك بي محل تقدير مني، اتمنى أن أوفق في تقديم الجهد والعطاء الذي يوازي هذه الثقة، وأن أكون عند حسن ظن الشبابيين جميعًا ” .