بالفيديو.. آخر التطورات في واقعة العثور على جثتي سعوديتين بنهر هدسون

واشنطن(صدى):

شهدت واقعة العثور على جثتي شقيقتين سعوديتين في نهر هدسون بنيوروك، العديد من الروايات المختلفة حول ملابسات وفاة الفتاتين.

وتبَّنت الشرطة الأمريكية، رواية عن انتحار الشقيقتين، إلا أن عائلتهما رفضت هذه الرواية بشكل قاطع، نافية إياها جملة وتفصيلًا.

وفي ذات السياق، فقد أورد مراسل قناة ” الإخبارية ” بنيويورك، أن السلطات المحلية تتابع القضية، مؤكدًا أن السلطات حتى الساعة لا زالت ترجع انتحار الفتاتين، إلا أن العائلة تنتظر نتائج الفحوصات الطبية لمعرفة الأسباب الحقيقية.

وأشار إلى أن الجثتان كانتا مربوطتين مع بعضهما البعض من الخصر والأرجل؛ بعدما قفزتا من على جسر ” جورج واشنطن ” ببلدة ” فورت لي ” المجاورة لنيويورك، وفقًا للسلطات المحلية.

يشار إلى أن القنصلية السعودية في نيويورك، أكدت أنها تتابع مع السلطات المحلية تفاصيل حادثة قضية المواطنتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما في نهر هدسون.

اقرأ أيضًا: