” تركي آل الشيخ ” يطالب برفع الإيقاف عن الرياضيين الموقوفين محليًا

نواف السالم(صدى):

طالب معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الإثنين، الاتحادات الرياضية برفع الإيقاف عن الرياضيين والإداريين الموقوفين محلياً، بما يتوافق مع اللوائح التي تحكمها.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بمناسبة تأهل منتخبنا للشباب إلى كأس العالم ورغبة في مشاركة كل الرياضيين لهذه الفرحة، وبصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية؛ فإنني آمل أن تبادر الاتحادات الرياضية برفع الإيقاف عن الرياضيين والإداريين الموقوفين محلياً، بما يتوافق مع اللوائح التي تحكمها.

وتأهل المنتخب الوطني تحت ١٩ عامًا، إلى كأس العالم ٢٠١٩ في بولندا، بعد فوزه على استراليا بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في دور ربع النهائي.