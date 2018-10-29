هدايا ” معلم متوفى بالزلفي ” تصل إلى طلابه باستمرار

علي القحطاني(صدى):

حرص ذوو المعلم سلطان بن عبدالعزيز التركي -رحمه الله- على تسليم عدد كبير من الهدايا الطلابية التي تقدر قيمتها بـ20ألف ريال لإدارة الإشراف التربوي بـ ” تعليم الزلفي ” .

ويذكر أن ذلك يأتي امتداداً لمبادراة المعلم رحمه الله، في تشجيع طلاب الصفوف الأولية، حيث كان ذوو المتوفى قد سلموا في وقتٍ سابق مجموعة أخرى من الهدايا الطلابية لإدارة مدرسة ابن خلدون كانت قد وصلت بعد وفاته بيومين.

وقال نجل المعلم : إن والده كان يهتم كثيراً بإدخال السرور على الآخرين، إضافة لحرصه على أداء عمله بكفاءة عالية من خلال التجديد في طرق التدريس، والعمل على رفع مستوى تحصيل الطلاب بتشجيعهم.