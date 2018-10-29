تدشين مبادرة ” الشراكة من أجل النجاح ” بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح اليوم ( الإثنين ) بقاعة الاجتماعات بمكتبه مبادرة ” الشراكة من أجل النجاح ” ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة ، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للقيادة المدرسية ، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة .

وتهدف المبادرة المقدمة من مدير عام التعليم إلى التوسع في التشارك المعرفي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، إلى جانب تطوير البيئة المدرسية وتفعيل ممارسات الحوكمة والتقويم والمرجعيات الداخلية بالمؤسسات التربوية والتوظيف الأمثل للإمكانات البشرية والمادية والتقنية ، وتقديم الحلول العاجلة لما قد يطرأ من نقص مادي أو بشري ، إضافة إلى إشراك الطلاب وأسرهم في الأنشطة المدرسية والاجتماعية والوصول لتقليص الهدر المالي والبشري .

من جهته استعرض رئيس المجلس الاستشاري للقيادة المدرسية الأستاذ محمد آل قمشع خلال اللقاء ، رؤية المبادرة ورسالتها ، والقيم التي تسعى لتطبيقها ، مبينا الهدف العام منها ، والمهام العامة للمدارس المشاركة ، والخطوات المتبعة لبناء فريق الشراكة من أجل النجاح ، فيما اختتم اللقاء بعدد من المداخلات من الأعضاء ( بنين وينات ) .