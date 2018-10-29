بالصور.. فتاة وشاب اقتربا من بعضهما فكانت عقوبتهما الجلد أمام الملأ

جاكرتا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتنفيذ عقوبة الجلد بحق فتاة وشاب تقربا من بعضهما بدون زواج في مدينة ” باندا آتشيه ” الإندونيسية.

وجلست الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا لتنفيذ العقوبة بحقها، من خلال جلد إحدى النساء الملثمات للفتاة، بالإضافة إلى وقوف الشاب أمام العلن لتنفيذ العقوبة بحقه، ظاهرًا تعبيرات الألم على وجهه .

يذكر أن عقوبة المقامرة أو شرب الكحول أو الجنس المثلي أو أي علاقة تتم بدون زواج، تكون عقوبتها ما يصل إلى 200 جلدة ، وجريمة ” الاقتراب ” من الجنس الأخر، يمكن للمرء أن ينال عقوبة من 10 إلى 25 جلدة أمام الملأ .