التحالف يستهدف عربة إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة لميليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، عن عددا من المهمات العسكرية التي قامت قوات التحالف بها، ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ” المالكي ” اليوم الإثنين، حيث قال أن قوات التحالف دمرت نفق لتخزين الصواريخ ودمرت أيضا مستودعين للأسلحة في محافظة عمران – مديرية حرب سفيان.

وأوضح ” المالكي ” أن التحالف استهدف وهاجم عربة إطلاق صواريخ للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة الجوف – مديرية برط العنان، مضيفا أنه تم كذلك استهداف مستودع أسلحة في محافظة مأرب بمديرية صرواح، وتدمير مخزن أسلحة للميليشيا الحوثية بمحافظة حجة بمديرية حرض، لافتا إلى أنه في محافظة الحديدة، وبالتحديد بمديرية الدريهمي، تم استهداف ومهاجمة إمدادات للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأضاف أن مليشيا الحوثي خسرت خلال الأسبوع الفائت 484 عنصرا إرهابيا، و203 مواقع وأسلحة ومعدات عسكرية، كما تم نزع 11.785 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.