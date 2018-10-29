” إندونيسيا ” تكشف حقيقة فيديو التكبيرات لركاب الطائرة

جاكرتا(صدى):

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، أنه لا صحة لمقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل ونشرته وسائل إعلام، وقيل إنه للحظات الأخيرة لركاب الطائرة المنكوبة التابعة لشركة ” ليون آير ” ، قبل تحطمها.

وأوضحت ” السلطات الإندونيسية ” ، أن المقطع الذي ظهر فيه ” الركاب يكبّرون ويهللون ” لا يخص طائرة الركاب المنكوبة اليوم التابعة ” ليون إير ” ، ولكنه متعلق بحادث أخر ونجا جميع ركاب الطائرة وقتها.

وأكدت ” السلطات الإندونيسية ” ، أنه لا توجد صور أو مقاطع فيديو متوفرة من رحلة الطائرة التي تحطّمت اليوم، ومن جانبها أعلنت ” وكالة البحث والإنقاذ ” أنها عثرت على حطام الطائرة المنكوبة في موقع فقد الاتصال بها، مشيرةً إلى أنه لا وجود لناجين في الحادث.