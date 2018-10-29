” إندونيسيا ” تكشف حقيقة فيديو التكبيرات لركاب الطائرة
أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، أنه لا صحة لمقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل ونشرته وسائل إعلام، وقيل إنه للحظات الأخيرة لركاب الطائرة المنكوبة التابعة لشركة ” ليون آير ” ، قبل تحطمها.
وأوضحت ” السلطات الإندونيسية ” ، أن المقطع الذي ظهر فيه ” الركاب يكبّرون ويهللون ” لا يخص طائرة الركاب المنكوبة اليوم التابعة ” ليون إير ” ، ولكنه متعلق بحادث أخر ونجا جميع ركاب الطائرة وقتها.
وأكدت ” السلطات الإندونيسية ” ، أنه لا توجد صور أو مقاطع فيديو متوفرة من رحلة الطائرة التي تحطّمت اليوم، ومن جانبها أعلنت ” وكالة البحث والإنقاذ ” أنها عثرت على حطام الطائرة المنكوبة في موقع فقد الاتصال بها، مشيرةً إلى أنه لا وجود لناجين في الحادث.
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