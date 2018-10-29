الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بعسير تقدم خدماتها بمقر محافظة خميس مشيط

محمد السعران(صدى):

باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم، تقديم خدماتها للرجال في مقر محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لمدة ثلاثة أيام، ضمن مبادرة ” نأتي إليك ” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط ومدير الأحوال المدنية بالمحافظة الأستاذ حسين الشهراني.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الأحوال المدنية تهدف من خلال إطلاقها لمبادرتي ” موجودين ” و ” نأتي إليك ” ، إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم عملائها من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية ” الزواج، الطلاق ” وتعديل المهن.