المملكة تدين بشدة هجوم الجفرة بجنوب ليبيا والتفجيرين الانتحاريين بتونس وكابول

الرياض(صدى):

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة الفقهاء ببلدية ” الجفرة ” جنوبي ليبيا، والتفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية ” تونس ” ، وقرب لجنة للانتخابات في العاصمة الأفغانية ” كابول ” ، وما خلفته تلك الهجمات من سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب الذي يستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.