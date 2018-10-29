بالفيديو.. وزيرة الصحة تتنكر لدخول مستشفى وتصدم بمطالبتها برشوة

كامبالا(صدى):

قرَّرت وزيرة الصحة الأوغندية، أن تتنكر للكشف عن مستوى الخدمات الصحية في أحد المستشفيات الحكومية، فجاءتها النتيجة صادمة.

وانتشر مقطع فيديو، اليوم الاثنين، يوثق قيام الوزيرة الأوغندية بالتنكر في زي امرأة منتقبة، ثم ذهبت إلى مستشفى حكومي لفحص السكر فى الدم.

وفوجئت الوزيرة، بمطالبة الأطباء لها بدفع رشوة إلا أنها رفضت وأخبرتهم أن العلاج في المستشفيات الحكومية مجاني، فامتنع الأطباء عن فحصها.

وكشفت وزيرة الصحة عن هويتها، موجهة بفتح تحقيق عاجل في الفساد بالمستشفى.