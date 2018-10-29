بالفيديو.. وزيرة الصحة تتنكر لدخول مستشفى وتصدم بمطالبتها برشوة
قرَّرت وزيرة الصحة الأوغندية، أن تتنكر للكشف عن مستوى الخدمات الصحية في أحد المستشفيات الحكومية، فجاءتها النتيجة صادمة.
وانتشر مقطع فيديو، اليوم الاثنين، يوثق قيام الوزيرة الأوغندية بالتنكر في زي امرأة منتقبة، ثم ذهبت إلى مستشفى حكومي لفحص السكر فى الدم.
وفوجئت الوزيرة، بمطالبة الأطباء لها بدفع رشوة إلا أنها رفضت وأخبرتهم أن العلاج في المستشفيات الحكومية مجاني، فامتنع الأطباء عن فحصها.
وكشفت وزيرة الصحة عن هويتها، موجهة بفتح تحقيق عاجل في الفساد بالمستشفى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57202 ] نشر منذ 29 دقيقة
ممتاز ,,
,, ممتازه جداً ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2216 ] نشر منذ 26 دقيقة
الفساد يعطل التنمية وهو عدو الشعوب الاول