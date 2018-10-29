خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس إيرلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.