جمعية زمزم للخدمات الصحية: وظائف شاغرة للسعوديين بمكة المكرمة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، على توافر وظائف لسعوديين فقط، بالعديد من المميزات الوظيفية (بيئة عمل محفزة، ورواتب منافسة، وتغطية طبية متميزة للموظف وأفراد أسرته، وتطوير الموظفين بالدورات التدريبية وورش العمل، ومكافئة للزواج، وعلاوة سنوية، وتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وجميع المميزات تخضع لسياسة الجمعية).

وأوضحت ” الجمعية ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى يوم الأحد الموافق 1440/03/03هـ، وأن الوظائف المتاحة وفقًا للمسميات الأتية ” مدير فرع الطائف، مدير إدارة البرامج الميدانية، رئيس قسم الجهات المانحة ورجال الأعمال، أخصائي تقنية معلومات، أخصائي تطبيقات، أخصائي إدارة محتوى، أخصائي إعلام، أخصائي علاقات عامة وإعلام بمكة المكرمة، أخصائي تدريب.

وأكملت ” الجمعية ” ، أنه من ضمن الوظائف المطلوبة أخصائي محاسبة، أخصائي موارد بشرية، أخصائي مشاريع، أخصائي توعية صحية بمكة المكرمة، منسق مركز الاتصال، مندوب رجال الأعمال بمكة المكرمة، مندوب رجال الأعمال، أخصائي معلومات، مدير إدارة التخطيط والتطوير والتدريب.

وأشارت ” الجمعية ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل الوظائف المتاحة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــا .