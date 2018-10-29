جامعة الأميرة نورة تستقبل نخبة من الفنانين ومتذوقي الفن في المعرض الفني ” المرأة السعودية الحاضر والمستقبل “

محمد السعران(صدى):

برعاية كريمة من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، افتتحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد المعرض الفني ” المرأة السعودية الحاضر والمستقبل ” يوم الأربعاء الماضي الموافق 15/2/1440هـ ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 21/2/1440ه,ـ وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حيث خصصت الفترة الصباحية من المعرض لحضور النساء والفترة المسائية للعائلات.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على إسهامات الفن التشكيلي في تجسيد المرأة كموضوع في العمل الفني وكتعبير ذاتي لجيل من الفنانات الواعدات, واستهدف كافة المهتمين بالفن سواء مفكرين ومثقفين وفنانين ونقاد ومتذوقين، وضم المعرض 42 عملًا فنيًا من بينها أعمال فنية تشكيلية وأخرى تصويرية ، كما احتوى المعرض جدارية فنية، تَعْرِض جانبًا من تطور مسيرة المرأة السعودية، والعناية التي أوليت لها من قبل قيادتنا الحكيمة. واشتمل المعرض كذلك ركنًا عُرِضَت فيه صورٌ تاريخية للمرأة السعودية قديمًا، شارك في إعداده قسم التاريخ بالجامعة.

وحول فكرة المعرض أوضحت المشرف العام على المعرض الفني ونائبة مديرة مركز الأبحاث الواعدة الدكتورة ندى الركف أنها تبلورت أثناء العمل على خطة المؤتمر الأول لدراسات المرأة ومحاوره حيث كان أحد المحاور المرأة والفن ومنه انطلقت فكرة إنشاء معرض مصاحب, وأشارت الركف لعل من أهم ما يميز هذا المعرض هو التمازج الثقافي الفني فإلى جانب المشاركة الإبداعية من طالبات كلية التصاميم والفنون بالجامعة حظي المعرض بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات من أبرزهم عبدالله إدريس وناصر التركي ونجلاء السليم وتغريد البقشي وعلا حجازي بالإضافة إلى حضور متميز لأعمال الفنان الراحل فهد الحجيلان (رحمه الله).

ومن جانبه أعرب الفنان التشكيلي أحمد سلامة عن شكره لجهود القائمين على المعرض وذكر بأنه تشرف بحضوره في جامعة متميزة بفكر بنات الوطن, وأنه شاهد أعمال تستحق الوقوف أمامها.

واختصر الإعلامي سليمان السالم كبير المذيعين ما رآه بالمعرض بقوله: ” الصورة تغني عن ألف كلمة وهو عنوان يختصر ما شاهدته من أعمال رائعة لعدد من فناناتنا التشكيليات ومحترفين وهواة لأعمال فنية تأسرك بجمالها.

جدير بالذكر أن اختيار الفنانين المشاركين بالمعرض جاء من قبل لجنة فنية مختصة بالاعتماد على حضور المرأة في مسيرتهم الفنية كما تم اختيار الطالبات المشاركات من قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون بالجامعة وفق معايير محددة للتعبير عن ذات المرأة بأفكار معاصرة.