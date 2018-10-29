بالفيديو.. بعد خلعها للحجاب.. ابنة صفاء سلطان تتعرض للانتقادات

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو على تطبيق ” إنستجرام ” ، الفنانة السورية صفاء سلطان وابنتها إملي أثناء تنقلهما بالسيارة، وهما يتفاعلان مع إحدى الأغنيات من خلال حركات الأصابع وتحريك الشفاه، إلا أن الابنة تعرضت لبعض الانتقادات.

وانتقد بعض رواد ” إنستجرام ” التحول السلبي الذي طرأ على شخصيتها وشكلها بعد نزعها الححاب، على الرغم من إعجاب البعض الأخر بعفوية الأم والابنة.

وجاءت بعض الانتقادات كالتالي: ” إملي كانت بالحجاب أحلى وأرقى وألطف ” ، و ” شو مشان الحجاب؟ يلا فرخ البط مشان تترزق ” ، و ” كانت قمة بالجمال وهي حاطة تاج الحجاب ع راسا، كنت مستغربة كيف هيك حافظت ع حالا بس عنجد شو بيطلع مغشوش ” .