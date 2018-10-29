للجنسين.. ” الخارجية ” توفر وظيفة لدى منظمة الصحة العالمية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة شاغرة للجنسين ، في هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين.

وأوضحت الوزارة أن المسمى الوظيفي Director, Ageing and Life Course،مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/11/01م.

وطالبت وزارة الخارجية، بتزويدها بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة ، مؤكدة أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي هنــا .