تحذير لمستخدمي 3 طرق بالمدينة من الأمطار

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهات لمستخدمي 3 طرق؛ لوجود حالة أمطار.

ونبّه ” نقل المدينة ” على مستخدمي هذه الطرق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار.

والطرق هي:

طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع (الهجرة)

طريق الأحمر / عدان

طريق أملج / العيص

طريق الدوينة

يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، على المدينة المنورة.