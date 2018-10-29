تحذير لمستخدمي 3 طرق بالمدينة من الأمطار
أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهات لمستخدمي 3 طرق؛ لوجود حالة أمطار.
ونبّه ” نقل المدينة ” على مستخدمي هذه الطرق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار.
والطرق هي:
طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع (الهجرة)
طريق الأحمر / عدان
طريق أملج / العيص
طريق الدوينة
يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، على المدينة المنورة.
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