أمير عسير يدشّن مشروعات تنموية في محافظة النماص بأكثر من مليار وستمائة مليون ريال

محمد بن طحيطح(صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة النماص ، بأكثر من مليار وستمائة مليون ريال ، وذلك أثناء زيارة سموه التفقدية اليوم للمحافظة ، في إطار زيارات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وفور وصول سموه مقر بيت الطالب بالمحافظة تجول في المعرض المصاحب الذي احتوى على شرح لأبرز المشاريع التنموية في المحافظة ، كما التقى سموه المواطنين ، واستمع إلى عدد من مطالبهم واحتياجاتهم .

بعدها عقد سموه اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلّي والبلدي بالنماص ، حيث استعرض المجلس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تأتي في مقدمتها إنشاء مستشفى متكامل للنساء والأطفال بالمحافظة ، واعتماد استكمال مراحل مشروع طريق بيشة – النماص، إلى جانب رفع فئة بلدية محافظة النماص وبلدية مركز بني عمرو وسقف ميزانياتها ،وذلك بعد ضم بلدية مركز السرح لبلدية بني عمرو.

بعد ذلك بديء الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى محافظ النماص عبدالله بن عايض العجيري ، كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير في المحافظة ، مبيناً أن محافظة النماص والمراكز التابعة لها شهدت نهضة تنموية شاملة كسائر مناطق ومحافظات المملكة ، مشيراً في الوقت ذاته أن هذه الزيارة الميمونه ، لتدشين ووضع حجر الأساس لمشاريع تنموية وخدمية بقيمة مليار وستمائة مليون ريال ستسهم بإذن الله في خدمة المواطن والمقيم في المحافظة .

ورفع محافظ النماص في ختام كلمته باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة ، أسمى آيات الشكر والعرفان لـخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، – حفظهما الله – ، على اهتمامهم بالمواطن والحرص على راحته ، وضمان الحياة الكريمة له ، وذلك بمتابعة واهتمام قائد دفة التنمية المباركة في منطقة عسير ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، وتوجيهات سموه السديدة بتقديم كافة الخدمات المتميزة للمواطنين ، والحرص على تنفيذ ومتابعة المشاريع بأعلى المعايير ، ووفق خططها الزمنية المحددة .

عقبها دشّن سمو أمير منطقة عسير المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة والتي شملت : مشروعات وزارة النقل بتكلفة 422 مليون ريال، ومشروعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بقيمة 310 مليون ريال, إلى جانب مشروعات خدمات المياه بأكثر من 258 مليون ريال, والمشروعات التعليمية بمبلغ 90 مليون ريال, ومشروعات فرع جامعة بيشة بقيمة 72 مليون ريال, ومشروعات الشركة السعودية للكهرباء بأكثر من 24 مليون ريال, ومبنى محافظة النماص بـ 20 مليون ريال, إضافة إلى تطوير مستشفى النماص بأكثر من 12 مليون ريال, ومشروعات وزارة البيئة والزراعة والمياه بأربعة ملايين ريال, ومشروعات هيئة السياحة والتراث الوطني بـ 500 ألف ريال .

وشملت المشروعات البلدية بالمحافظة والتي بلغت تكلفتها بأكثر من 386 مليون ريال ، وشملت مشروع إنشاء المركز الحضاري بالمحافظة ، ومشروع تطوير وتأهيل القرى التراثية ، بالإضافة إلى مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة الطرق والميادين وحمايتها من الصخور المتساقطة ، ومشاريع إنشاء وصيانة حدائق وممرات وتطوير البنى التحتية وسفلتة الشوارع الترابية ، و تسوير المقابر ، وتطوير المطلات بمتنزه الأمير سلطان بن سلمان ، ومشروع إنشاء شبكة الحاسب الآلي بمركز البلدية يهدف لربط كافة أقسام وإدارات البلدية بشبكة وبرامج عمل تمكنهم من انجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد، وكذلك مشروع متنزه سياحي وترفيهي يهدف لجذب المستثمرين و يحقق عائد إقتصادي للمحافظة .

عقبها استمع سمو أمير منطقة عسير والحضور لقصيدة شعرية ، كما قدم مجموعة من الاطفال لوحة وطنية اشتملت على عدد من المشاركات التي تتغنى بالوطن والإلتفاف حول قيادته ، ثم تسلم سموه هدية تذكارية من محافظ النماص بهذه المناسبة .

حضر الحفل سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ، ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة النماص ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وفي ختام زيارة سمو أمير منطقة عسير لمحافظة النماص قام سموه بجولة تفقدية لمستشفى النماص العام وتجول في أقسامه ، واطلع على التجهيزات الحديثة لقسمي الرنين المغناطيسي، والعناية المركزة بالمستشفى .