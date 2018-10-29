بالفيديو.. هند البلوشي تخالف القانون بتسجيل خمس مخالفات وتتعرض لانتقاد جمهورها

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تصويري ظهرت فيه الفنانة الكويتية هند البلوشي وهي تقود سيارتها وتحاور متابعيها من خلال تصويرها لنفسها عبر ” تطبيق السناب شات ” ، قائلة: أنها تعرضت لخمس مخالفات متتالية في أسبوع واحد.

وأوضحت هند أن دوريات الأمن المرورية منتشرة بكثرة هذه الفترة وأنها خولفت خمس مرات متتالية في فترة قصيرة، معلقة: الواحد ما يقدر يسوي مخالفات؟.

وحصد مقطع الفيديو الذي صورته الفنانة هند البلوشي خلال قيادتها للسيارة على نسبة مشاهدة عالية، لكنها تعرضت للكثير من الانتقادات؛ وذلك لموقفها من دوريات الأمن وتصويرها خلال قيادة السيارة لتسبب لنفسها مخالفة أخرى.