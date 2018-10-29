مجموعة شاهيني: 25 وظيفة شاغرة للرجال في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت ” مجموعة شاهيني ” المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، اليوم الإثنين، عن توافر عدد من الوظائف للرجال من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من ” الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، وخميس مشيط ” .

وأوضحت ” المجموعة ” ، ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” تنفيذي مبيعات، ومشرف الجودة والصحة والسلامة والبئية، و ممثل خدمة العملاء، ومنسق الأسطول، و عدد 7 وظائف مدير مستودع، وعدد وظيفتين مشغل مستودع بالرياض ” .

وأكملت ” المجموعة ” ، إلى أنه مطلوب أيضًا ” عدد 3 وظائف سائق ثقيل، وعدد وظيفتين أمين المستودع، ووظيفتين مشغل مستودع، ومخطط الطلبات بجدة، كما مطلوب عدد وظيفتين سائق ثقيل خميس مشيط، وأمين المستودع ” الدمام ” ، ومشغل مستودع ” المدينة المنورة ” .

ولفتت ” المجموعة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .