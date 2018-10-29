بالفيديو.. فرح الهادي تسخر من زوجها عقيل الرئيسي

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت النجمة الكويتية فرح الهادي، في مقطع فيديو وهي تسخر مجددًا من طريقة نطق زوجها عقيل الرئيسي لـ اللغة الإنجليزية.

ونشرت ” الهادي ” مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ، وهي تتحدث مع زوجها عن مجموعة عطورهما الجديدة، إلا أنها بدأت تسخر من طريقة نطقه لـ الغة الإنجليزية.

ودخلت ” الهادي ” في نوبة ضحك بعدما سمعت زوجها يقول: ” ماي عطور ” ، معبراً عن عدم قدرته على إتقان اللغة الإنجليزية، ولكنها أوقفت الضحكات واعتذرت له عندما لمست شعوره بالإحراج.