بالفيديو.. فرح الهادي تسخر من زوجها عقيل الرئيسي
ظهرت النجمة الكويتية فرح الهادي، في مقطع فيديو وهي تسخر مجددًا من طريقة نطق زوجها عقيل الرئيسي لـ اللغة الإنجليزية.
ونشرت ” الهادي ” مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ، وهي تتحدث مع زوجها عن مجموعة عطورهما الجديدة، إلا أنها بدأت تسخر من طريقة نطقه لـ الغة الإنجليزية.
ودخلت ” الهادي ” في نوبة ضحك بعدما سمعت زوجها يقول: ” ماي عطور ” ، معبراً عن عدم قدرته على إتقان اللغة الإنجليزية، ولكنها أوقفت الضحكات واعتذرت له عندما لمست شعوره بالإحراج.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37247 ] نشر منذ 17 دقيقة
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