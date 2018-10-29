امير تبوك يلتقي الرئيس التنفيذي لـ ” نيوم “

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالمهندس النصر مؤكداً سموه بان مشروع نيوم سوف يعزز المشروعات التنموية ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووفق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو لي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وقال سموه أن كافة القطاعات الحكومية وعلى رأسها إمارة المنطقة على استعداد تام لتقديم كل العون بما يكفل نجاح المشروع والمشروعات الأخرى والتي سوف يتم تنفيذها بالمنطقة ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لنيوم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وحرص سموه على تسخير الامكانات بما يكفل نجاح المشروعات الاستثمارية بالمنطقة