خلال لقائه بديوان الامارة اليوم : أمير تبوك المملكة عزيزة بدينها أولاً ثم شعبها وقيادتها

محمود البلوي(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن المملكة عزيزة بدينها أولاً ثم بشعبها وقيادتها منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله وأضاف سموه قائلاً إن بلادنا ولله الحمد سائرة على ثوابتها وأن تلاحم وألفة وتعاضد المجتمع السعودي بقيادته احبط كل من يحاولون المساس بنسيج المجتمع السعودي .

وأضاف سموه أن ولاة أمر هذه البلاد على مر الأزمان حريصة على أمن وسلامة أبناءها داخل وخارج المملكة وهذه البلاد وطن للعدل وتعمل وفق الشريعة الإسلامية التي تكفل حقوق الجميع من خلال القضاء التي يتمتع بالاستقلالية الكاملة منوهاً سموه إلى أن العالم اعتاد من بلادنا حرصها الأكيد على تجسيد معاني السلم والعدل وتمضي وفق تقاليد وأعراف راسخة ومشرفه ولا تلتفت لما يحاك أو يثأر من مؤامرات أو بلبله مصدرها حاقد أو حاسد .

جاء ذلك في لقاء سمو أمير المنطقة اليوم بديوان الامارة رؤساء المحاكم وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ومدراء الجامعات ومديري الادارات الحكومية والمواطنين . داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله .